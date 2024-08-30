Efeler Belediyesi, çocukların eğitiminde kaliteyi artırmak adına önemli bir adım attı. Belediye bünyesindeki gündüz bakımevi öğretmenleri, düzenlenen hizmet içi eğitimlerle bilgi ve becerilerini güncelledi. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, eğitimdeki profesyonelliği ve kreşlerin sunduğu yüksek standartları öne çıkardı.

Kreşlerin eğitim kalitesi artıyor

Efeler Belediyesi, okul öncesi eğitimdeki kalitesini daha da yükseltmek için öğretmenlerine düzenli olarak hizmet içi eğitimler sunuyor. Bu eğitimlerle öğretmenlerin bilgi ve becerilerini sürekli olarak güncel tutmaları sağlanıyor. Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, eğitimdeki bu titiz yaklaşımın, kreşlerin genel eğitim kalitesini doğrudan etkilediğine dikkat çekti.

Başkan Yetişkin’den vurgu: Profesyonellik ve uzmanlık

Başkan Anıl Yetişkin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Efeler Belediyesi’nin kreşlerinin farkı, tüm öğretmenlerinin okul öncesi eğitim alanında uzmanlaşmış ve sürekli hizmet içi eğitimlere devam eden profesyonellerden oluşmasıdır” dedi. Yetişkin, öğretmenlerin yeni eğitim öğretim dönemine en iyi şekilde hazırlandığını belirterek, çocuklara etkili ve verimli okul öncesi eğitim sunacaklarını ifade etti.

Geleceğe sağlam adımlar

Efeler Belediyesi, çocukların eğitim hayatlarına en iyi şekilde hazırlanabilmeleri için çalışmalarına devam ediyor. Başkan Yetişkin, “Çocuklarımızın geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemelerine katkı sağlamak, onları eğitim hayatlarına her yönden hazırlamak için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Bu yaklaşım, belediyenin eğitimdeki uzun vadeli vizyonunu ve çocukların geleceğine olan bağlılığını yansıtıyor.