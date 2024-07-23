Kripto para piyasası, son dönemdeki hareketlilikle dikkat çekiyor. ABD başkanlık seçimleri, Fed’in faiz indirimi ihtimali ve yeni ETF’lerin olası onayları, piyasa üzerinde olumlu bir etki yaratıyor. Ancak, bu olumlu gelişmelere rağmen Bitcoin (BTC), beklenen çıkışı gerçekleştiremiyor. BTC, 71.500 dolarlık hedefe ulaşma yolunda zorlanıyor ve son 24 saatte %2,75 oranında değer kaybetti.

Bitcoin için kritik destek seviyesi

Kripto analisti Ali Martinez, Bitcoin’in önemli destek seviyelerine dikkat çekti. Martinez, 63.440 dolar ile 65.470 dolar arasındaki bölgenin BTC için hayati bir destek alanı olduğunu belirtti. Zincir üstü verilere göre, bu seviyelerde 1,89 milyon adres 1,23 milyon BTC satın almış durumda.

Balinaların alımları ve ETF’lerin etkisi

Martinez, balinaların iştahlı alımlarına ve spot Bitcoin ETF’lerdeki 12 günlük net para girişi serisine dikkat çekti. Son 12 işlem gününde, spot Bitcoin ETF’leri ortalama 45.000 BTC biriktirdi. Bu alımlar, destek bölgesini güçlendiriyor ve BTC’nin 71.500 doları aşma beklentilerini artırıyor.

Kritik destek seviyesi altında kalırsa ne olur?

BTC, son 24 saatte düşüş yönlü hareketini sürdürdü ve 65.470 doların altına gerileme tehlikesi ile karşı karşıya. Eğer BTC, 63.440 dolar desteğini kaybederse, büyük bir düşüş yaşanabilir ve BTC 60.000 dolara kadar gerileyebilir. Ancak analistler, BTC’nin bu destek bölgesinden güç bularak 70.000 dolara doğru ilerleyeceğini düşünüyor.