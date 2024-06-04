Kızılcahamam kampında ise asgari ücret, emekli ve memura zam kararı çıkmadı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti'nin Kızılcahamam toplantısında yaptığı sunumda ekonomik programın detaylarını paylaştı. Vergi politikalarında önemli değişikliklere gidileceğinin sinyallerini veren Şimşek, birçok vergi muafiyeti, indirimi ve istisnasının kaldırılacağını duyurdu.

Kripto ve borsa gelirleri vergi kapsamına alınıyor

Şimşek'in açıklamalarına göre, kripto varlıklardan elde edilen gelirler ve borsada yapılan işlemlerden elde edilen kazançlar vergi kapsamına alınacak. Ayrıca, fon gelirlerinden alınan kesintilerin de artırılması planlanıyor.

Sürekli zarar eden şirketlere tedbir geliyor

Bakan Şimşek, uzun süredir zarar eden şirketlere yönelik yeni tedbirlerin de gündemde olduğunu belirtti. Bu şirketlerin istisna ve muafiyetlerden faydalanarak açık kalmaya devam etmelerine izin verilmeyeceği ifade edildi.

Kızılcahamam'da zam kararı çıkmadı

AK Parti'nin Kızılcahamam kampında ise ekonomi politikalarına dair önemli kararlar alındı. Ancak, asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına temmuz ayında ek zam yapılmayacağı, hatta kök maaşlarda zam dışında bir iyileştirmeye gidilmeyeceği belirtildi.