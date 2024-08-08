İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kripto para borsası Tomya ile ilişkilendirilen dolandırıcılık ve suç gelirlerini aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada ikinci dalga operasyon gerçekleştirdi. Şebekenin lideri Yavuz U.'nun elebaşılığında faaliyet gösteren dolandırıcılar, paravan şirketler aracılığıyla kripto para ve suç gelirlerini aklama işlemleri yürütüyordu.

El konulan mal varlığı

Yapılan operasyonda, şebeke üyelerine ait piyasa değeri toplamda 166 milyon 864 bin lira olan 4 konut, 1 arsa ve 1 araca el konuldu. Ayrıca, paravan şirketlerin illegal faaliyetleri ve kara para aklama işlemleri detaylı şekilde deşifre edildi.

Şebeke liderinin yakalanması için çalışmaların sürüyor

Geçmişte tutuklanıp serbest bırakılan Yavuz U.'nun tekrar firar ettiği iddia edilirken, operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. Şebeke lideri Yavuz U. ve diğer şüpheliler, kripto para dolandırıcılığı ve kara para aklama suçlarından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Firari şebeke liderinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İlk soruşturma ve operasyonlar

Kripto para borsası Tomya ile ilgili ilk soruşturma, Kasım 2023'te başlamıştı. İlk operasyon, İstanbul merkezli olarak gerçekleştirildi ve 8 ilde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. İlk operasyon sonucunda, 24 Kasım'da yapılan baskınlarda 32 kişiden 25’i gözaltına alınmış, bu kişilerden 11'i tutuklanmıştı. Bu isimler arasında Tomya A.Ş.'nin sahibi Yavuz U. da bulunuyordu. İlk operasyonda yakalanan diğer şüpheliler çeşitli adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmıştı.