İSTANBUL (AA) - Kripto para borsası Bitget, milli sporculardan boksör Samet Gümüş, voleybolcu İlkin Aydın ve güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'na Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesi sponsor oldu.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen basın toplantısına Bitget Global Operasyon Direktörü Vugar Usi Zade, Bitget Global Türkiye Ülke Müdürü Serhat Erman, milli boksör Samet Gümüş katıldı.

Ay-yıldızlı sporculara uluslararası mücadelelerde destek olmak için iş birliği yaptıklarını söyleyen Vugar Usi Zade, "İş birliğimiz maddi destekten daha fazlası. Milli sporcularının çok büyük destekçisiyim. Kampanyamızda voleybolcularımızı görmek, kadınları desteklemek çok gurur duyduğumuz bir durum. Boks için de aynı şeyi söyleyebilirim. Güçlerimizi birleştirerek başarılara ulaşacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin sektörde son yıllarda büyümelerinde önemli etkisinin olduğunu anlatan Bitget Global Türkiye Ülke Müdürü Serhat Erman da "Samet Gümüş, Buse Tosun Çavuşoğlu ve İlkin Aydın, alanlarında başarı sahibi ve fark yaratan sporcular. Biz bu partnerliği açıklamaktan son derece gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Milli boksör Samet Gümüş ise Bitget ile iş birliğinin kendisi için son derece önemli olduğunu kaydederk, "Bu yıl benim için özel. Hayatımda ilk kez sporun en büyük organizasyonuna katılacağım. Sporcu olmak disiplinli antrenman yapmayı, buna uygun özel diyet ve uygun hayat yaşamayı gerektiriyor ancak bu yolda yalnız olmak çok zordur. Maddi ve manevi destek özellikle büyük başarılara koşan sporcular için çok önemli. Bana ve bu yolda yürüyen iki kadın sporcu arkadaşıma verdiği destek için Bitget'e çok teşekkür ederim." diye konuştu.





