Startup isimli programlarının ‘launchpad’ olarak da adlandırılan uygulamalara örnek gösterilebileceğini kaydeden Akçın, “Kripto para yatırımcılarının halihazırda güvendikleri bir borsa üzerinden pazarla buluşması, kripto para projelerinin başarısını da etkiliyor. İyi tasarlanmış kripto para projeleri, özelliklerini borsalardan aldıkları operasyonel destekle daha iyi anlatabiliyor. Durum kontrolü aşamasında bu projelerin güvenilirliği ve kavramsal çerçevesi teyit ediliyor. Ön satış süreçleri, daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunan platformumuz gibi kripto para borsaları aracılığıyla, milyonlarca kullanıcının katılımına açılıyor” diye konuştu.

“765 PROJENİN PİYASAYA AÇILMASINA OLANAK SAĞLADIK”

Geliştirdikleri Startup programının bir anlamda kripto para projeleri için yatırım turu ve kitle fonlama süreci olduğunu belirten Akçın, “13 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet sunan platformumuz, Startup programı üzerinden bugüne dek 765 yenilikçi ve gelişmiş kripto para borsasının piyasaya açılmasına olanak tanıdı. Bu projeler, 95 milyon dolardan fazla yatırım topladı. Kripto para yatırımcıları da platformumuzun Startup programı sayesinde gelecek vaat eden projelere, güvendikleri bir platformda, düşük fiyattan yatırım yapabilme olanağı buluyor. Ayrıca VIP modeliyle, Gate.io Türkiye’de düzenli olarak işlem yapan, belirlenmiş koşulları taşıyan yatırımcılara, kripto para birimi halka arzlarında daha fazla alım yapabilme olanağı sunuyoruz” dedi.

“YEREL PROJELERİ KÜRESEL ARENAYA TAŞIYORUZ”

Bir yıllık süre içinde Türkiye’den de 130’dan fazla kripto para projesinin küresele açılmasına destek olmaya çalıştıklarını belirten Akçın, “Bin 700'den fazla kripto para biriminin alım satımının yapılabildiği ve kriptoya açılan kapı mottosuyla faaliyet gösteren Gate.io Türkiye olarak yerel projelerin küresel yatırımcılara ulaşmasına aracılık ediyoruz. Yeterlilikleri yerine getiremeseler dahi, kripto para projelerinin üreticileriyle iletişimde kalmayı sürdürüyor, küresel ekosistemin yeterlilik metriklerine uyum konusunda destek oluyoruz. Bir yandan yerel projelerin küresele açılabileceği en büyük borsa olmayı sürdürürken, diğer yandan yatırımcıların yeni trendlere erken katılabilmesini sağlayacak ürün ve programlar geliştirmeyi sürdürüyoruz. Yenilikçi ve gelişmiş projeler üreten blokzinciri geliştiricileri, platformumuzun Startup programından yararlanarak dünyaya açılabilir” diye konuştu.