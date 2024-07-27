Bitcoin, hafta başında kaybettiği değerin bir kısmını geri kazanarak yatırımcıların dikkatini çekti. Piyasanın dikkati şimdi eski Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın bu hafta sonu Bitcoin Konferansı'nda yapacağı konuşmaya çevrildi.

Kripto para hisselerinde artış

MicroStrategy (MSTR): yüzde 5 artış

Marathon Digital Holdings (MARA): yüzde 6'nın üzerinde artış

Riot Blockchain (RIOT): yüzde 6 artış

Coinbase (NASDAQ): yüzde 5 artış

Cipher Mining (CIFR): yüzde 7 artış

Donald Trump'ın Bitcoin Konferansı'ndaki konuşması

Eski Başkan Donald Trump, Cumartesi günü Nashville'deki Bitcoin Konferansı'nda ana konuşmayı yapacak. Trump son zamanlarda siyasi faaliyetlerinde kripto paralara destek verdiğini göstermişti. Yatırımcılar, yaklaşan konuşmasında bu destekleyici tonu sürdürüp sürdürmeyeceğini merak ediyorlar. Ayrıca ABD'deki kripto para birimi endüstrisi için daha tanımlı düzenlemeler için teklifler sunabileceği tahmin ediliyor.

Piyasa beklentileri ve Fed kararı

Bitcoin'in değeri, Trump'ın yeniden başkan olabileceği yönündeki varsayımlarla yükseldi.

Federal Rezerv'in Eylül ayında faiz oranlarını düşürebileceği beklentisi artıyor.

Ancak, Bitcoin son birkaç haftadır güçlü bir satış baskısına maruz kaldı.

Mt. Gox tasfiyesi

Satış baskısı kısmen, neredeyse on yıl önce iflasını ilan eden feshedilmiş bir kripto para borsası olan Mt. Gox'un tasfiyesinden alacaklılara yapılan ödemelerden kaynaklanıyordu.

MSTR: Yeni zorluklarla mı karşı karşıya?

MicroStrategy'nin (MSTR) 2024'te yaptığı sıçramayla birlikte, birçok yatırımcı hisselerdeki pozisyonlarını artırmak konusunda endişeli. Ancak, borsada fırsatlar her zaman mevcut ve bu fırsatları keşfetmek geçen seneye göre daha zor olabilir. Yatırımcılar, yüksek potansiyel sunan yeni fırsatları keşfetmek için Investing.com’un Pro Hisse Seçimleri gibi araçları kullanabilirler.