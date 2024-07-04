2001 Amerikalı yetişkin üzerinde yapılan bir araştırma, kripto para sahiplerinin narsisizm, Makyavelizm, psikopati ve sadizm gibi "karanlık dörtlü" kişilik özelliklerini taşıma olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi. Ayrıca, bu kişilerin erkek olma, tartışmacı olma, yüksek gelirli olma ve kendilerini kurban gibi hissetme eğiliminde oldukları da belirlendi.

Uç sosyal medya kaynaklarına güven alarm veriyor

Araştırmacılar, bir kişinin kripto para sahibi olup olmadığının en güçlü göstergesinin, haberler için uç sosyal medya kaynaklarına güvenip güvenmediği olduğunu tespit etti. Bu durum, kripto para yatırımcılarının manipülasyona açık olabileceği endişesini doğuruyor.

Araştırmanın sınırları ve geleceği

Araştırmacılar, katılımcı sayısının sınırlı olduğunu ve sonuçların katılımcıların kendi beyanlarına dayandığını kabul ediyor. Ancak, elde edilen bulguların kripto para yatırımcılarının motivasyonlarını anlamak için daha fazla araştırma yapılmasının önünü açabileceğini düşünüyorlar.