Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeleri içeren Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yürürlüğe girdi.ANKARA (İGFA) - Kanun teklifi ile birlikte, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının faaliyetlerine başlamadan önce Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) izin almaları zorunlu hale getiriliyor. İzin almadan faaliyet yürütenlere ise hapis cezaları ve adli para cezaları öngörülüyor

8 İLA 14 YIL ARASINDA HAPİS CEZASI

Kanunda, zimmet suçu işleyen kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve yöneticileri için de ciddi cezalar yer alıyor. Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri ile diğer mensuplar, suç işlemeleri halinde 8 ila 14 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecekler.

Uzmanlar bu yasa ile yurt dışında yerleşik kripto varlık hizmet sağlayıcılarının Türkiye'deki faaliyetlerini sonlandırmaları için üç aylık bir süre tanınacağını bu süreçte, Türkiye'deki kullanıcılara yönelik hizmet sunan platformlar, yeni düzenlemelere uyum sağlamak zorunda kalacaklar diye belirtiyorlar.

12 MİLYON HESAP VAR

Uzmanlar ayrıca Türkiye'de sermaye piyasalarında 12 milyonun üzerinde bireysel yatırımcının bulunduğu göz önüne alındığında, yeni düzenlemelerin bu geniş kitlenin yatırımlarını nasıl etkileyeceği konusunda farklı görüşlere sahip olsa da yetkilendirilen platformlar ve bankaların saklama lisansı alma zorunluluğu, piyasada güvenin artmasına ve yatırımcı haklarının korunmasına katkısı olacağında hem fikirler.

Uzmanlar son olarak Kanunun genellikle olumlu olduğunu vurguluyorlar. Bunun yanı sıra, düzenlemenin sektördeki düzensizlikleri azaltarak yatırımcı güvenini artıracağı ve Türkiye'nin kripto varlık sektöründe uluslararası standartlara uyum sağlamasına yardımcı olacağı öngörüldüğünü de dile getirdiler.