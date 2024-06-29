Türkiye'de kripto varlıklarla ilgili yeni yasa, sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılandı. Yasanın, düzenleyici bir çerçeve oluşturarak sektöre ilgiyi artıracağı ve kullanıcı güvenliğini sağlayacağı belirtildi.

Yasanın getirdiği yenilikler

26 Haziran'da yasalaşan "Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", Türkiye'de kripto varlıklara dair ilk yasal çerçeveyi oluşturdu. Yasa ile kripto para borsalarının Türkiye'de hizmet verebilmesi için lisans alması zorunlu hale geldi.

Sektör temsilcilerinden olumlu açıklamalar

Binance TR CEO'su Mücahit Dönmez, yasanın kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yasal yükümlülükler getirdiğini ve kullanıcı güvenliğini artıracağını belirtti. Dönmez, yasanın sektörün büyümesini ve inovasyonu teşvik edeceğini ifade etti.

OKX TR Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çamır ise yasanın dijital varlıkların düzenleyici çerçevesinin oluşturulması açısından önemli bir başlangıç olduğunu söyledi. Çamır, yasanın kullanıcı ve kurumsal şirketlere güven vereceğini ve Türkiye'de yeni bir kurumsal ilgi doğuracağını belirtti.

Paribu Hukuk Direktörü Avukat Mehmet Türkarslan da yasayı olumlu bulduklarını belirterek, regülasyonların kullanıcı varlıklarının güvenliğini ön planda tuttuğunu ifade etti. Türkarslan, yasanın yatırımcıyı koruma odaklı olduğunu ve ekosisteme değer katacağını söyledi.

Yasanın etkileri neler olacak?

Yeni yasanın, kripto para sektörüne olan güveni artırması, yatırımları teşvik etmesi ve sektörün daha sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlaması bekleniyor. Ayrıca, yasanın getirdiği lisans zorunluluğu ile kullanıcıların varlıklarının daha güvenli bir şekilde korunması hedefleniyor.