ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması ve işsizlik oranının artması, küresel piyasalarda sert satışlara neden oldu. Bu durum, özellikle kripto para piyasalarında büyük düşüşlere yol açtı.

Kripto paralarda sert düşüşler

Bitcoin haftaya yüzde 10, Ethereum ise yüzde 20'lik düşüşle başladı. Kripto para piyasasından 24 saatte 260 milyar dolar silindi.

Bitcoin, TSİ 7.30 itibarıyla günlük yüzde 10,6 düşüşle 54.280 dolara geriledi. Ethereum ise yüzde 20 değer kaybederek 2.330 dolara düştü. İlk 10'da yer alan diğer kripto paralar da ciddi değer kaybetti. Binance Coin yüzde 15,6, Solana yüzde 11,2, Ripple yüzde 14,3, Toncin yüzde 10,6, Dogecoin yüzde 15,2, Cardano (ADA) ise yüzde 14,5 oranında düşüş yaşadı.

Küresel ekonomik endişeler

ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması ve işsizlik oranının yüzde 4,3'e çıkması, Fed'in faiz indirimlerine geç kaldığı endişelerini artırdı.

ABD'de temmuz ayında tarım dışı istihdam 114 bin kişi artarak 175 binlik beklentinin altında kaldı. İşsizlik oranı yüzde 4,3'e çıkarak son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu veriler, Fed'in faiz indirimlerine geç kaldığına dair endişeleri güçlendirdi ve borsalarda sert satışlara neden oldu.

Borsalarda ve Asya piyasalarında sert satışlar

ABD borsaları Cuma günü yüzde 2,4 düşerken, Asya piyasaları da haftaya sert düşüşlerle başladı.

Cuma günü Nasdaq bileşik endeksi yüzde 2,4 düşerken, S&P 500 endeksi de yüzde 2,4 geriledi. Haftanın ilk işlem gününde Asya piyasalarında da satış baskısı devam etti. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 6,7 düşüşle haftaya başladı. Nasdaq'da vadeli işlemler ise yüzde 2,4'lük düşüş kaydetti.

Kripto paraların toplam piyasa değeri, son 24 saatte yaklaşık 260 milyar dolar gerileyerek 1,9 trilyon dolara düştü.

Kripto para piyasalarında yaşanan bu büyük satış dalgası, toplam piyasa değerinin ciddi şekilde düşmesine neden oldu. 24 saat içinde yaklaşık 260 milyar dolar değer kaybeden kripto paraların piyasa değeri 1,9 trilyon dolara geriledi.