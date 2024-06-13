Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aylık titiz bir takip sonucu kripto para üzerinden işletilen devasa bir saadet zincirini ortaya çıkardı. Karabük, Sakarya ve Kocaeli'yi de içine alan operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 8'i "nitelikli dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi.

Yüzde 21 kar vaadiyle yemlenen 200 mağdur

"Green" ve "gold" statülerle üyelerine cazip vaatlerde bulunan saadet zinciri, yeni üye kayıtlarına dayalı bir sistemle çalışıyordu. Yüzde 5 ila 15 arasında değişen komisyonlar ve ana para üzerinden aylık yüzde 21 kar vaadiyle 200'e yakın kişi sisteme dahil oldu. Ancak ödemelerin aksamaya başlamasıyla sistem çöktü ve mağdurlar büyük bir zarara uğradı.

Kripto cüzdanında milyonlar birikti

Dolandırıcıların kripto para soğuk cüzdanında topladığı paranın 200 milyon lirayı bulduğu tespit edildi. Ticaret Bakanlığı tarafından "saadet zinciri" olarak tanımlanan bu sistem, mağdurların hayallerini yıkarak büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.