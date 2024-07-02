Kripto varlıklara ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu düzenleme ile kripto varlıklar ilk kez “gayri maddi varlık” olarak tanımlandı ve sektörde faaliyet göstermek isteyenler için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) izni şartı getirildi.

Kripto varlıklar artık gayri maddi varlık

Kripto varlıklar, yeni düzenlemeyle “gayri maddi varlık” olarak tanımlandı. Bu tanımlama, kripto varlıkların hukuki statüsünü belirleyerek sektörde faaliyet gösteren şirketlerin ve yatırımcıların daha net bir çerçevede hareket etmelerini sağlayacak.

Faaliyet izni ve lisans başvurusu

Kripto varlık alanında faaliyet gösterebilmek için SPK'dan izin almak gerekecek. Lisans başvuruları için ise bir aylık süre tanındı. Bu süre zarfında gerekli belgeleri ve şartları sağlayan şirketler, kripto varlık hizmeti sunmaya devam edebilecekler.

İzinsiz faaliyetlere ağır cezalar

İzinsiz faaliyet gösterenler için üç yıldan beş yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası öngörülüyor.

Kripto varlık platformlarında gerçekleşen tüm transferler kayıt altına alınacak.

SPK, kripto varlıklar konusunda düzenleyici işlemler tesis etmek, özel ve genel nitelikte kararlar almak ve tedbir ve yaptırım uygulamak konusunda yetkili olacak. Ayrıca, SPK, kripto varlık hizmet sağlayıcılarla müşterileri arasında yapılacak sözleşmelerin düzenlenmesine ilişkin belirlemeler yapabilecek.