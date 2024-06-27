Kripto varlıklar artık “gayri maddi varlıklar” olarak tanımlanacak. SPK'nın izni olmadan faaliyet gösterenlere hapis cezası uygulanacak ve lisans başvurusu için bir aylık süre tanınacak.

Yeni düzenlemelerin kapsamı

Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yeni kripto varlık düzenlemesi, kripto varlıkların ilk kez “gayri maddi varlıklar” olarak tanımlanmasını içeriyor. Bu düzenleme, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) izni olmadan faaliyet gösteren platform temsilcilerine hapis cezası verilmesini öngörüyor. Yasaya göre, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının lisans başvurusu yapabilmesi için bir aylık süre tanınacak​.

Nasıl denetlenecek?

Düzenlemeyle, platformlarda gerçekleşen tüm transfer işlemleri kayıt altına alınacak ve bu işlemler Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından denetlenecek. Ayrıca, platformlar, piyasa bozucu işlemlerin önüne geçmek için bünyelerinde gözetim sistemi kurmak ve önleyici tedbirler almak zorunda olacaklar.

Cezai yaptırımlar

Yeni düzenlemeyle birlikte, izinsiz olarak kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlara üç yıldan beş yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Zimmet suçunu işleyen kripto varlık hizmet sağlayıcı yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensupları ise 8 yıldan 14 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak​.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, ilk aşamada 10 ila 20 kadar platformun yetkilendirilmesi ve 5 ila 10 bankanın saklama lisansı alması bekleniyor. Bu kapsamda, faaliyet harcı üzerinden 11 milyon ila 22 milyon lira arasında kamu geliri elde edilmesi öngörülüyor. Ayrıca, düzenlemenin yaklaşık 100 milyon liralık bir gelir etkisi oluşturması bekleniyor​.

Kripto ekosistemine etkisi

Türkiye'de kripto varlık ekosistemine olan ilgi yüksek ve yaklaşık 20 milyon yatırımcı bulunuyor. Bu düzenlemelerle birlikte, platformlarda şeffaflık sağlanacak ve kayıt dışılığın azaltılması hedefleniyor. Yeni düzenlemeler, kripto varlıkların güvenliğini artırarak yatırımcılar için daha güvenilir bir ortam oluşturmayı amaçlıyor​.