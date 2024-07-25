Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının şüpheli işlem bildirimlerini göndermeleri için yeni rehber ve form geliştirdi. Güncellemeler, sektör temsilcilerinin görüşleri ve ulusal risk değerlendirmesi raporları dikkate alınarak yapıldı.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarına özel rehber ve form

MASAK, kripto varlık hizmet sağlayıcıları sektörüne özgü şüpheli işlem bildirimlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen rehber ve formu güncelledi. Bu güncellemeler, sektör temsilcilerinden alınan görüş ve önerilerle, "Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Ulusal Risk Değerlendirmesi Raporu" çerçevesinde gerçekleştirildi. Rehberde, kripto varlık hizmet sağlayıcıların çalışma sistematiği ve kripto varlıkların işlem sistematiğine uygun şüpheli işlem bildirim formu geliştirildi.

Formda ve rehberde yapılan güncellemeler

Sadeleştirme ve kapsam genişletme: Güncellenen form, sadeleştirilerek güncel finansal teknolojilerin tümünü kapsayacak şekilde genişletildi.

Yeni şüpheli işlem tipleri: Sektöre özgü işlem ve hesap tipleri, gelişen ve değişen suç tipolojileri göz önünde bulundurularak yeni şüpheli işlem tipleri eklendi.

Terörizm ve kitle imha silahları: Bildirim kategorilerine terör örgütü bilgileri ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı kategorileri eklendi.

Kontrol noktaları: Şüpheli işleme ilişkin açıklama alanında bildirimlerin kalitesini artırmaya yönelik kontrol noktaları eklendi.

Referans değer tabloları ve kodlamalar: Güncellenen referans değer tabloları ve kodlamalar eklendi.

Kimlik tespiti ve finansal kuruluş bilgileri: Kimlik tespit türü ve işleme aracılık eden finansal kuruluş bilgileri bölümleri rehbere dahil edildi.

Zorunlu şüphe kategorisi seçimi: Yeni şüphe kategorileri dahil edilerek şüphe kategorisi seçimi zorunlu hale getirildi.

MASAK online sistemi güncellemeleri

Elektronik ortamda bildirime imkan sağlayan "MASAK Online 1.0" sistemi de güncel teknoloji ile yeniden tasarlandı ve kripto varlık hizmet sağlayıcıların hizmetine sunuldu. "MASAK Online 2.0" projesi ile erişim güvenliği artırıldı, esnek ve sektöre özgü yapıların oluşturulmasına imkan sağlandı. Yükümlülerin daha hızlı ve kolay şekilde bildirim yapabilmeleri için XML kılavuzu hazırlanarak sektör temsilcileriyle paylaşıldı.

Yeni Uygulama Tarihi

Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki gereklilikleri yerine getiren ve bu çerçevede faaliyet gösteren kripto varlık hizmet sağlayıcıları, 26 Temmuz'dan itibaren şüpheli işlem bildirimlerini yeni rehberde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gönderecek.