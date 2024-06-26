Bu değişikliklerle birlikte, kripto varlıkların tanımı ve bu varlıkların yönetimi konusunda yeni kurallar belirlendi.

Kripto varlık ve cüzdan tanımları

Yeni düzenlemeyle, “cüzdan” kripto varlıkların transfer edilebilmesini ve bu varlıkların çevrim içi veya çevrim dışı olarak depolanmasını sağlayan yazılım, donanım veya sistemler olarak tanımlandı. “Kripto varlık” ise dağıtık defter teknolojisi kullanılarak elektronik olarak oluşturulup saklanabilen, dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, değer veya hak ifade eden gayri maddi varlıklar olarak tanımlandı.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları

Kanun, kripto varlık hizmet sağlayıcıları olarak adlandırılan platformları ve bu platformların müşterilerine sunduğu hizmetleri de tanımlıyor. Bu hizmet sağlayıcılar, kripto varlıkların ilk satışı, dağıtımı ve saklanması dahil olmak üzere çeşitli hizmetleri sunmak üzere belirlenen kuruluşlardır.

Sermaye piyasası araçlarının ihraç esasları

Yeni düzenlemeye göre, sermaye piyasası araçlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sistemi dışında kripto varlık olarak ihraç edilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yetki verildi. Bu yetki ile kurul, kripto varlıkların elektronik ortamda izlenmesi için gerekli esasları belirleyecek.

Güvenlik ve uyum gereksinimleri

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının kurulabilmesi ve faaliyetlerine başlaması için SPK’dan izin almaları zorunlu hale getirildi. Bu hizmet sağlayıcıların kuruluşlarına ve faaliyetlerine ilişkin detaylı düzenlemeler yapıldı. Ayrıca, bilgi sistemleri ve teknolojik altyapıları konusunda TÜBİTAK’ın belirleyeceği kriterlere uygunluk aranacak.

Müşteri koruma ve şeffaflık

Hizmet sağlayıcılar, müşterilerinin kimliklerini tespit etmekle yükümlü olacak ve müşteri ile sağlayıcı arasında imzalanan sözleşmeler yazılı olarak veya elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, müşterilere ait kripto varlıkların güvenli bir şekilde saklanması ve nakitlerin bankalarda tutulması zorunlu hale getirildi.

Reklam ve ticari iletişim

Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının yapacakları reklam ve ticari iletişim faaliyetleri SPK tarafından belirlenen esaslara tabi olacak.