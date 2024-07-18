İSTANBUL (AA) - IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği Üst Yöneticisi (CEO) Murat Çiftçi, 2021'de 3,3 milyar dolar ve 2022'de ise 3,8 milyar dolar tutarında kripto fon çalındığını ve Türkiye'de yürürlüğe giren yeni yasayla kripto varlıkların yasal çerçevede korunmasının büyük öneme sahip olduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünyada 1 trilyon dolar olan kripto piyasası Türkiye'de 20 milyar dolarlık değere ulaştı.

Kripto varlıklara yönelik düzenlemeleri kapsayan "Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, kripto para platformlarının kurulabilmesi ve faaliyete başlaması için Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) izni gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IBS Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO'su Çiftçi, kripto paraya yapılan yatırımların, geleneksel yatırım enstrümanlarına göre çok daha riskli olduğunu vurguladı.

Çiftçi, "Çünkü kripto piyasası öngörülemez koşullar ve çok büyük riskler barındırıyor, dolayısıyla da spekülasyonlara karşı oldukça korunmasız bir durum oluşuyor. Bunun yanı sıra siber güvenlik riskleri, yetkisiz erişim ve hırsızlık/dolandırıcılık gibi sorunlar sıklıkla yaşanıyor. Örneğin, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), düzenli tasarruf hesaplarını 250 bin dolara kadar olan kayıplara karşı korurken, kripto paralar için böyle bir federal koruma sunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kripto paranın popülerliği neticesinde varlıkların dolandırıcılar için de cazip bir hedef haline geldiğine değinen Çiftçi, "Buna göre, 2021'de 3,3 milyar dolar ve 2022'de ise 3,8 milyar dolar tutarında kripto fon çalındı. Tüm bunlara bakıldığında, Türkiye'de yürürlüğe giren yeni yasanın kripto varlıkların yasal çerçevede korunması ve belli bir düzenlemeye tabi tutulması açısından son derece büyük öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz." değerlendirmelerinde bulundu.

Kripto piyasasının büyüklüğü hakkında bilgi veren Çiftçi, kripto para birimlerinin popülerleşirken, bu alandaki bilinirlik ve yatırımların da artışını sürdürdüğünün altını çizdi.

- "Türkiye'deki kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 20 milyar dolar"

Çiftçi, 2023 verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık 2 milyar kişinin kripto para birimine sahip olduğuna dikkati çekerek, "Bu, dünya nüfusunun yüzde 25'ine denk geliyor. Türkiye'de ise nüfusun yüzde 12'si yani yaklaşık 10 milyon kişinin tasarruflarında kripto para birimi bulunuyor. Temmuz 2024 itibarıyla kripto para piyasasının toplam değeri yaklaşık 1 trilyon dolara ulaşmış durumda. Türkiye'deki kripto para piyasasının toplam değeri ise yaklaşık 20 milyar dolar olarak belirtiliyor." açıklamalarında bulundu.

2023'te, kripto varlıkların piyasa değerinin bir önceki yıla göre yüzde 200 artmış durumda olduğunu vurgulayan Çiftçi, Türkiye'de bu artışın yüzde 300'lere kadar ulaştığını kaydetti.

Çiftçi, "Özellikle kripto varlık büyüme oranı, son yıllarda oldukça yüksek bir seyir izliyor. Bu oran, kripto para piyasasının hala gelişmekte olduğunu ve büyük bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Bu noktada bir yandan kripto varlıklara özel ürün ve hizmetler çeşitlenirken, güvenilirlik boyutu da daha fazla önem kazanıyor." yorumunda bulundu.

Bazı popüler kripto borsalarının sınırlı ölçüde teminat sundukları bilgisini veren Çiftçi, bu durumda, sadece kendi anahtarlarını güvende tutma sistemlerinin yeterli koruma kalkanı oluşturmadığında meydana gelen hırsızlığın veya kayıpların temin edildiğini aktardı.

Kripto para ve blok zincirlerin oldukça yeni riskler barındırdığından, teminat kapsamlarının henüz net olmadığını kaydeden Çiftçi, şu değerlendirmede bulundu:

"Çoğu sigorta şirketi ancak kripto borsalarına veya kripto ile bağlantılı operasyonlara yatırım yapan diğer kuruluşlara teminat sunuyor. Öte yandan, kripto ve sigorta ekosistemi geliştikçe birçok taraf bu tip sigorta teminatlarını satın alabilmek için harekete geçebilecek ve özel ürünler ve ART (alternative risk transfer) / hedging enstrümanları gelişimine katkı sağlayarak yeterli sigorta arzının oluşumu için çalışmalar yapacaktır. Bunun yanı sıra bireyler ve yatırımcılar sadece aracı şirketin donanımı, yazılımı veya hizmetleri başarısız olduğunda ve bundan dolayı maddi zarara uğradıklarında kısıtlı bir ölçüde teminat altına alınmaktadırlar."