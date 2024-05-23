Kripto para piyasası genel olarak büyük bir düşüş dönemi yaşıyor. Bitcoin fiyatı neredeyse %5 oranında düşüşle 60.000$'ın altına geriledi.

Ethereum'un değeri ise son 24 saat içinde %6,65 oranında azaldı. Diğer kripto paralar arasında ise genel olarak düşüşler görüldü.

Federal Rezerv'in kararı bekleniyor

Tüccarlar, Federal Rezerv'in faiz oranı kararını beklerken, Bitcoin'in değeri geriledi. Fed'in Salı günü toplanacak ve Çarşamba günü faiz oranı kararını açıklayacak olması da piyasalar üzerinde etkili olabilir.

Kripto para piyasasında yaşanan dalgalanmalarla birlikte yatırımcılarına büyük paralar kaybettiren 10 altcoin listelendi.

İşte detaylar:

Kripto para analiz şirketi IntoTheBlock'un verilerine göre, yatırımcıların en çok para kaybettiği ilk 10 altcoin belirlendi. İşte detaylar:

1. Algorand (ALGO) - %91 Kayıp: Algorand, token sahiplerinin yüzde doksanından fazlasının kayıp yaşadığı en başta gelen altcoin olarak öne çıkıyor.

2. Sandbox (SAND) - %84.58 Kayıp: Sandbox, yatırımcıların %84,58'inde kayıp yaşandığını gösteriyor.

3. Arbitrum (ARB) - %83.43 Kayıp: Arbitrum, yatırımcıların %83,43'ünde kayıp yaşanmasına neden oldu.

4. Axie Infinity (AXS) - %79.04 Kayıp: Axie Infinity, yatırımcıların %79,04'ünde zarara yol açtı.

5. Chiliz (CHZ) - %69.43 Kayıp: Chiliz, yatırımcıların %69,43'ünde kayıp yaşattı.

6. Cardano (ADA) - %60.01 Kayıp: Cardano, yatırımcıların %60,01'inde zarara neden oldu.

7. Lido DAO (LDO) - %55.01 Kayıp: Lido DAO, yatırımcıların %55,01'inde kayıp yaşadı.

8. Uniswap (UNI) - %52.02 Kayıp: Uniswap, yatırımcıların yarısından fazlasında zarara neden oldu.