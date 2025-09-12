“Resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenen İmamoğlu’nun yargılandığı dava, Çağlayan’dan alınarak Silivri Cezaevi kampüsündeki duruşma salonuna taşındı.

Slogan ve Alkışlarla Karşılandı

Sabah saatlerinde salona getirilen İmamoğlu, “Ekrem Başkan” ve “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganlarıyla karşılandı. Salondaki partililer dakikalarca alkışlarla destek verdi. Duruşma salonu tamamen dolarken, çok sayıda CHP milletvekili, belediye başkanı ve partili de Silivri’ye geldi.

“Yüksek Lisans” Yanıtı Salonda Alkışlandı

Kimlik tespiti sırasında mahkemenin tahsil durumunu sorduğu İmamoğlu, “Yüksek lisans” cevabını verdi. Bu yanıt salondaki destekçileri tarafından alkışlarla karşılandı.

Sabıka kaydına ilişkin soruya ise İmamoğlu, “Allah’a şükür yok” yanıtını verdi.

Ailesi de Duruşmada

Duruşmayı İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu ve kız kardeşi Neslihan Yakupçebioğlu da takip ediyor.

8 Yıla Kadar Hapis İsteniyor

İmamoğlu hakkında “zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik” suçlamasıyla 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Kamuoyunda “Diploma Davası” olarak bilinen dosyanın ilk duruşması bugün saat 11.00’de başladı.

Kaynak: Sözcü Gazetesi