Altın fiyatlarının bu verilere göre yön bulması bekleniyor. Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları merak ediliyor. İşte 12 Haziran 2024 itibarıyla güncel altın fiyatları...

Altının ons fiyatı ve piyasa hareketleri

Geçen cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde gelerek ons altının hızlı düşmesine neden olmuştu. Ancak ons altın toparlanma çabası içinde dar bir bantta hareket ediyor. Bugün, ABD enflasyon verisi (Türkiye saati ile 15.30'da), ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı (21.00'de) ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimine yönelik mesajları (21.30'da) altın fiyatlarının yönünü belirleyecek.

Bu sabah itibarıyla ons altın, yüzde 0,15 düşüşle 2313 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın fiyatı

Gram altın, ons altındaki düşüşün etkisiyle baskılanırken; dolar/TL'deki yükselişle dengeleniyor. Şu dakikalarda gram altın yüzde 0,01 kayıpla 2405 liradan işlem görüyor.

Güncel altın satış fiyatları

Çeyrek altın satış fiyatı: 3.979,00 TL

3.979,00 TL Yarım altın satış fiyatı: 7.951,00 TL

7.951,00 TL Tam altın satış fiyatı: 15.795,10 TL

15.795,10 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı: 15.855,00 TL

15.855,00 TL Gremse altın satış fiyatı: 39.608,87 TL

Bugün, altın fiyatları ABD'den gelecek önemli veriler ve Fed kararlarına odaklanmış durumda. Altın yatırımı yapmayı planlayanlar, gün içinde yaşanacak dalgalanmalara dikkat etmeli.