MHP lideri Bahçeli, Erdoğan’ı konutunun önünde geleneği bozmayarak kapıda karşıladı. İki lider, basın mensuplarına kısa bir poz verdikten sonra görüşmeye geçti.

İletişim Başkanlığı’ndan Açıklama

Konuyla ilgili resmi bilgilendirme yapan İletişim Başkanlığı, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceklerdir. Ziyaret Sayın Devlet Bahçeli’nin konutunda gerçekleşecektir” ifadelerine yer verdi.

Masada Kritik Konular Var

CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan, görüşmenin gündemine dair şunları aktardı: “İki liderin gündeminde ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi kapsamında yürütülen çalışmalar bulunuyor. Önümüzdeki süreçte atılacak adımların detayları görüşülecek. Ayrıca dış politika başlıkları da kritik önemde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmenin yansımalarını Bahçeli’ye aktaracak. Ukrayna-Rusya savaşında barış masasının İstanbul’da kurulabilmesi için yürütülen diplomasi adımları ele alınacak. Suriye’deki gelişmeler ve Gazze’de ateşkes sağlanması için yürütülecek küresel diplomasi çalışmalarının detayları da görüşmede masaya yatırılacak.”

Görüşmenin içeriği ve iki liderin alacağı kararlar, önümüzdeki günlerde Türkiye’nin hem iç hem dış gündemini yakından etkileyecek adımların habercisi olarak değerlendiriliyor.