Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ar-Ge birimi KAMU-AR tarafından yapılan açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının temmuz ayı sonuçlarını açıkladı. Araştırmada, dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için gerekli olan gıda harcamaları ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için yapması gereken harcamalar değerlendirildi.

Temmuz Ayında açlık ve yoksulluk sınırları

Açlık Sınırı ve Gıda Harcamaları

Temmuz ayında açlık sınırı, bir önceki aya göre 202 lira artarak 20 bin 776 liraya yükseldi. Et, balık ve yumurta gibi gıda ürünleri için harcanması gereken tutar, yıllık olarak 2 bin 449 lira artarak 5 bin 995 liraya ulaştı. Süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcamalar 4 bin 652 liraya çıkarken, sebze için yapılan harcama 2 bin 420 liraya yükseldi.

Yoksulluk Sınırı ve Gıda Dışı Harcamalar

Yoksulluk sınırı temmuz ayında 885 lira artarak 62 bin 302 lira oldu. Gıda dışı harcamalar arasında barınma (kira dahil) 9 bin 865 lira, ev eşyası 5 bin 287 lira, sağlık 1.703 lira ve ulaştırma 12 bin 450 lira olarak belirlendi. Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı gereksinimlerin fiyat değişimleri de dikkate alınarak dört kişilik bir ailenin "yoksunluk hissi duymadan" karşılayabilmesi için gerekli olan harcama tutarı da temmuzda 41 bin 526 liraya yükseldi.

Gıda ve diğer ihtiyaçlardaki artışlar

Gıda Harcamaları

Ekmek, un ve makarna gibi temel gıda ürünleri için yapılan harcamalar temmuz ayında 124 lira artarak 1.749 liraya çıktı. Pirinç ve bulgur için harcamalar 9 lira artarak 835 lira olurken, yağ için yapılan harcamalar 572 liraya ulaştı. Şeker, bal, pekmez ve reçel gibi gıda maddelerine yapılan harcamalar ise 67 lira artarak 1.400 liraya yükseldi.

Diğer Harcamalar

Temmuz ayında giyim ve ayakkabı harcamaları 1.945 liraya gerilerken, eğlence ve kültür harcamaları 1.237 liraya, eğitim harcamaları 918 liraya, tatil-otel harcamaları ise 4.569 liraya ulaştı. Gıda dışı harcamalar, yılın ilk yedi aylık döneminde 11 bin 172 lira artış gösterdi.

Bu veriler, dört kişilik bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için gereken asgari yaşam maliyetlerini ortaya koyuyor. Artan fiyatlar ve yaşam maliyetleri, toplumun geniş kesimlerini etkileyen önemli bir ekonomik mesele haline gelmiş durumda.