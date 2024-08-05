Küresel piyasalardaki endişeler, veri ve makroekonomik görünümün ötesine geçerek jeopolitik risklerle birleşti. The Wall Street Journal’a göre, İran, ABD ve Arap ülkelerinin Ortadoğu'daki gerginliği azaltma çağrılarını reddederek İsrail’i hedef almayı sürdürüyor. Bu durum, bölgedeki tansiyonun artmasına ve yatırımcıların risk iştahının daralmasına neden oldu.

Asya borsalarında satış dalgası

Asya borsaları, Japon Topix ve Nikkei 225 endekslerinde yaşanan büyük düşüşlerle kırmızıya boyandı. Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz artırımı kararı, Japon Yeni’nin değer kazanmasına ve carry trade işlemlerinin çözülmesine yol açtı. Nikkei 225, yüzde 13'lük bir düşüşle 1987 Kara Pazartesi’sinden bu yana en büyük düşüşünü kaydetti. Topix endeksi ise yüzde 12 değer kaybetti.

ABD ekonomisi ve resesyon endişeleri

ABD'de açıklanan zayıf istihdam verileri ve artan işsizlik oranı, ekonominin resesyona yaklaşabileceği endişelerini artırdı. Fed’in faiz indiriminde geç kaldığına dair kaygılar, piyasada endişe yarattı. Nasdaq, S&P 500 ve Dow Jones vadeli işlemleri sırasıyla yüzde 3, yüzde 2 ve yüzde 1 düştü. Yapay zekâ şirketlerinin artan maliyetleri de yatırımcıları endişelendirdi.

Warren Buffett ve nakit pozisyonu

Berkshire Hathaway’in ikinci çeyrek portföyü, piyasadaki temaların bir yansıması olarak değerlendirildi. Şirket, 76 milyar dolarlık hisse satışı gerçekleştirerek nakit varlıklarını 277 milyar dolara çıkardı. Apple pozisyonlarını yarı yarıya azalttı, bu da Buffett’ın piyasalarda riskten kaçış eğilimini yansıttı.

Kripto para piyasalarında düşüş

Kripto para piyasaları, Jump Trading’in yaklaşık 300 milyon dolarlık Ethereum satışlarının etkisiyle büyük bir düşüş yaşadı. Bitcoin, yüzde 23; Ethereum ise yüzde 31 değer kaybetti. Son 24 saatte kripto piyasalarından 260 milyar dolar silindi.

Borsa İstanbul ve iç piyasa

Borsa İstanbul da küresel satış dalgasından etkilenerek değer kaybetti. BIST 100 endeksi güne yüzde 6,72 aşağıda başladı ve devre kesici aktifleşti. Endeks, ikinci açılışta yüzde 7'nin üzerinde bir kayıp yaşadı. Jeopolitik riskler ve zayıf iç veriler, panik satışlarına neden oldu.