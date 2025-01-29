Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kronik hastalıklarla mücadele eden vatandaşlara yönelik desteğini artırdı. 2025 yılı itibariyle, tüberküloz (verem) ve Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) hastalığına sahip kişilere yönelik yapılan destek ödemeleri hakkında detaylar belli oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, söz konusu hastalıklara sahip bireylere aylık 10.125 TL tutarında destek ödemesi yapacak. Bu ödeme, ekonomik zorluk yaşayan hastaların hanelerine düzenli olarak yapılacak.

Destekten yalnızca tüberküloz (verem) ve Subakut Sklerozan Panensefalit (SSPE) hastalığına sahip olan vatandaşlar yararlanabilecek.

Ödemeler, hak sahiplerinin banka hesaplarına düzenli olarak yatırılacak ya da PTT şubeleri aracılığıyla nakit olarak çekilebilecek.

Başvuru şartları ve detaylar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilgili birimlerine başvurulması gerekmektedir.