FATİH ÖZKILINÇ-İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi haziran ayı olağan meclis toplantısında konuşan DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, mayıs ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarında artış olduğunu belirterek “Ocak-Mayıs döneminde elleçlenen konteyner 4 milyon 993 bin TEU ile geçen yılın yüzde 6 gerisinde bulunuyor. Bu dönemde İzmir Aliağa Limanları’nda 649 bin 860 TEU, TCDD İzmir Alsancak Limanı’nda 125 bin 159 TEU konteyner olmak üzere toplam 775 bin TEU konteyner elleçlendi. Bu dönem içinde 2 milyon TEU’nun üzerinde 2023’ü kapatacağız gibi gözüküyor” dedi.

Şube binasında gerçekleşen toplantıda Başkan Öztürk, Ocak-Mayıs dönemi Kruvaziyer turizminin ise 279 gemi ile 299 binden fazla yolcuya ulaştığını kaydederek “İzmir Limanı’na 6, Dikili’ye 9 ve Çeşme’ye 20 gemi yanaştı. Kruvaziyer turizminde 124 gemi ile Kuşadası Egeport Limanı birinci sırada yer alıyor. 2023 yılında bin gemi ve 1.5 milyon yolcu hedefinin yakalanacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Küresel ekonomide durgunluk işaretlerinin arttığını da aktaran Öztürk, “Pandemi sonrası hedeflediği büyümeyi yakalayamayan Çin, yeni teşvik politikalarını uygulamaya sokuyor. Amerikan Merkez Bankası ise faiz artırımını durdurdu ancak faiz indirimini gündemine almaktan kaçınıyor. Bu gelişmeler ham madde ticaretinin ve deniz taşımacılığının yönünü de tayin ediyor. Baltık Kuruyük Endeksi, bir aydır 1000 puan civarında sabit bir seyir izliyor. Spot markette konteyner navlunları ise pandemi öncesi seviyelere gerilemiş durumda. Geçen yıl temmuzda 4 bin puanın üzerindeki Şangay Konteyner Endeksi, geçen hafta 953 puanda seyrediyordu” şeklinde konuştu.

“Türk sahipli gemi filosu bin 700 adede çıktı”

Türk denizciliğimiz çok yol kat ettiğini aktaran Öztürk, “Denizlerimizde egemenliğimizin ve bağımsızlığımızın ilan edildiği 1926 yılının üzerinden tam 97 yıl geçti. Yaklaşık yüz yıllık bu zaman diliminde Türk denizciliğimiz çok yol kat etti. Türk sahipli gemi filosu bin 700 adede, toplam tonaj 41 milyon Dedweyte çıktı. Asya ile Avrupa arasında doğal bir köprü olan Anadolu’nun lojistik değeri, ülkemizin üretim gücü ve stratejik konumdaki modern limanlarımız ile beraber artmaya devam ediyor” ifadelerinde bulundu.

Denizcilik sektörünün büyük bir devinim içinde ilerlemeye devam ettiğini dile getiren Öztürk, “2008 küresel ekonomik krizi, pandeminin yarattığı darboğazlar, Rusya-Ukrayna savaşı ve eşiğinde bulunduğumuz yeni bir küresel durgunluk dönemi sektörün hızlı aksiyonlar almasını zorunlu kılıyor. Geldiğimiz yerde deniz taşımacılığını ülkemizin tali değil ana sektörlerinden biri olarak kabul etmek zorundayız. Denizcilikte gelişmiş ülkelerin izlediği milli gemi filosunu destekleyip büyütmek, kabotaj taşımacılığını geliştirmek, ülke limanlarının aktarma merkezi kabiliyetini artırmak durumundayız. Taşımacılık sektörüne yönelik karbon vergisinin gündemde olduğu bir dönemde, yeşil liman uygulamaları artmalı ve deniz ticaret filomuzun yeşil dönüşümü sağlanmalı” diye konuştu.