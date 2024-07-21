Kayseri Ticaret Odası (KTO); Birleşik Arap Emirlikleri ile ticari işbirliğinin artması, ortak projelerin hayata geçirilmesi ve sürdürülebilir iş uygulamalarına olanak sağlaması adına Abu Dabi Ticaret ve Sanayi Odası ile iş birliği protokolü imzalandı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri için tarihi bir önem taşıyan anlaşmayı, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ile Abu Dabi Ticaret ve Sanayi Odası İcra Kurulu Başkanı Ahmed Khalifa AlQubaisi imzaladı. Törene KTO Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal’da katıldı.

Sanal ortamda online bağlantı kurularak yapılan törende konuşan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, bu önemli işbirliği protokolünü imzalamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bu anlaşmanın Kayseri için tarihi bir önem taşıdığını ifade eden Gülsoy, “Bu protokol, iki önemli ticaret odasını bir araya getirerek, iş dünyamızın ilişkilerinin daha da güçlenmesine ve uluslararası ticarette daha fazla fırsat ve imkanlara olanak sağlayacaktır. Kayseri ve Abu Dabi gibi güçlü ticaret merkezlerinin bir araya gelmesi, karşılıklı yarar sağlayacak ortak projeler, etkinlikler ve güçlü bağlar kurmamıza ve bunların geliştirilmesine olanak tanıyacaktır. Bu protokol ile iş birliği, bilgi paylaşımı, atölye çalışmaları, ticaretin artırılması ve ortak projelerin hayata geçirilmesi ve sürdürülebilir iş uygulamaları gibi alanlarda işbirliği imkanları artacaktır. Bizler, bu işbirliği protokolü ile daha da güçlenen ilişkilerimiz sayesinde, ticaret hacmimizi artırarak ekonomik büyümeye katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu protokolün imzalanmasıyla, iş dünyamızın uluslararası alanda daha rekabetçi olmasını ve yeni pazarlara açılmasını destekleyeceğiz. Ülkeler arasında köprü kurarak ihracat ve ithalat kapasitelerinin artırılmasına imkan sunacaktır. Ayrıca işbirliğimiz ile daha kapsamlı etkinlikler ve projeler hazırlayarak, sanayi ve ticaretin gelişmesine katkı sağlanacaktır.” diye konuştu.

Kayseri’nin tarihi, ticareti, turizmi hakkında da bilgiler veren Gülsoy, “2023 İlk 1000 İhracatçı Listesinde Kayseri’den 21 Firmamız yer almaktadır. Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayici Kuruluşu'nun 2023 yılı raporunda da Kayseri'den14 yer almıştır. Yaklaşık 30 bin üyesi ile bölgesinin en büyük meslek kuruluşu olan Kayseri Ticaret Odamızın kuruluşu 1896’dır. Bu yıl 128’nci kuruluş yıl dönümüzü kutluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kayseri ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ticaret hacmi konusunda da bilgiler veren Gülsoy, “BAE ile ihracatımız 41 milyon dolar, İthalatımız 2 milyon dolar, toplam ticaret hacmimiz 43 milyon 36 bin dolar” dedi.

Gülsoy, sözlerinin Abu Dabi Ticaret ve Sanayi Odası İcra Kurulu Başkanı ve heyetini Kayseri’ye davet etti.

Abu Dabi Ticaret ve Sanayi Odası İcra Kurulu Başkanı Ahmed Khalifa AlQubaisi ise, "Bu yeni girişim, Abu Dabi'nin iş dünyasının rekabet gücünü artırma ve daha fazla ekonomik kalkınma sağlama yönündeki süregelen kararlılığımızı ortaya koymaktadır. Yerel ve küresel iş ekosistemleri arasındaki ilişkileri güçlendirerek, Abu Dabi ekonomisine daha fazla doğrudan yabancı yatırım çekmeyi ve işletmelerin faaliyetlerini küresel olarak genişletmelerini ve yeni pazarlar keşfetmelerini sağlamayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

"Bu stratejik ortaklıklar, Abu Dabi'nin iş ekosisteminin refahı ve yerel ekonominin daha büyük başarı ve kalkınmaya doğru ilerlemesi için çok önemli bir bileşendir." diye konuşan Abu Dabi Odası CEO'su Al Qubaisi, yatırımları teşvik etme ve Abu Dabi ile dünya arasında teknoloji, hizmet ve uzmanlık transferini kolaylaştırma ihtiyacını vurguladı ve Oda'nın yeniliği teşvik eden ve yetenekleri cezbeden rekabetçi bir iş ortamı sağlama misyonuyla uyumlu olduğunu belirtti.

Yapılan açıklamalar ardından sanal ortamda protokol imzalandı.

Girişimin hedefi 2024 yılı sonuna kadar dünyanın dört bir yanındaki çeşitli odalar ve iş destek ofisleriyle 100 ortaklık imzalayarak Abu Dabi'deki işletmelerin dünyanın dört bir yanındaki ticaret odaları ve iş destek ofislerine kayıtlı 3 milyondan fazla uluslararası şirkete erişimini kolaylaştırmaktır.

Abu Dhabi Chamber’s Bussiness Platform (Abu Dabi Odalar arası İş Platformu) kapsamında düzenlenen İş Birliği anlaşmasının Türkiye'de sadece Kayseri Ticaret Odası ve İstanbul Ticaret Odası ile imzalandığı belirtildi.