Ticaret Bakanlığı'nın aldığı kararla, kuaför, berber ve güzellik salonlarının haftada bir gün kapalı olması uygulaması bugün itibarıyla başladı. Bu karar, sektör paydaşlarının talepleri doğrultusunda değerlendirilerek hayata geçirildi.

Kararın arka planı

18 Ağustos 2022 tarihinde alınan kararla, kuaför, berber ve güzellik salonlarının haftada bir gün kapalı olması yönünde karar verilmişti. Bu karar, esnaf ve tacirlerden gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucu alındı. Uygulama tarihi ise 1 Temmuz 2024 olarak belirlendi​.

Kapalı günlerin belirlenmesi

Kapalı olunacak günler, her ilin sektörel yapısı ve işletme profili dikkate alınarak valilikler tarafından belirlenecek. Bu sayede, yerel dinamikler ve tüketici tercihleri göz önünde bulundurularak en uygun günler tespit edilebilecek. Ayrıca, berber, kuaför ve güzellik salonlarının aynı gün kapalı olması zorunluluğu bulunmuyor; her grup için farklı günler belirlenebilecek​.

Bu uygulama, işletmeci ve çalışanlara haftanın bir günü dinlenme ve sosyalleşme imkanı tanıyarak, zihin ve beden sağlıklarının korunmasına, motivasyon ve performanslarının artmasına katkı sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, haksız rekabetin önlenmesi ve işletmelerin ekonomik kayba uğramaması amaçlanıyor.