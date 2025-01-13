Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan Zehra Mutlu Zerey, kadın kuaförlüğü eğitimi almasına rağmen mesleğini yapmadı. Yardım için gittiği sanayi sitesinde oto boyacılığı öğrenen 3 çocuk annesi Zerey, şimdi araçların kaportalarını boyayarak dikkat çekiyor.

“Yardım için geldim, boyacı oldum”

50 yaşındaki Zerey, kuzeni yoğun olduğu için yardım etmek amacıyla sanayiye gittiğini ve burada oto boyacılığına başladığını anlatıyor. Kuzeninin şehir dışında olduğu bir gün telefonla aldığı tarifle boya yapmayı öğrenen Zerey, şimdi araçların renk kodlarına göre özel boya hazırlıyor. Zerey, “Bu işe sadece yardımcı olmak için gelmiştim. Şimdi müşterilerden olumlu geri dönüşler alıyorum, bu da beni motive ediyor” dedi.

“Kadınlar her işi yapabilir”

Kadın kuaförlüğü eğitimini tamamlamasına rağmen hiç bu alanda çalışmayan Zerey, kuaförlükle oto boyacılığı arasında benzerlik olduğunu söylüyor: “İki meslek de renklerle alakalı. Sanayi işini seviyorum. Renklerin uyumu, boyaların kalitesi üzerine çalışmak bana keyif veriyor. Buradakiler bana ‘sanayinin ablası’ diyor.”

Fatsa Büyük Sanayi Sitesi’nde tek kadın oto boyacı olan Zerey, hem kadınlara ilham oluyor hem de erkek egemen bir sektörde başarıyla yer alıyor. “Kadınlar her işi yapabilir” diyen Zerey, mesleğine tutkuyla bağlı olduğunu vurguluyor.