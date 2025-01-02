Küba, 2025 yılı boyunca BRICS'e “ortak devletler” uygulamalarıyla katılacağını duyurdu. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, bu gelişmenin özellikle Küresel Güney ülkeleri için önemli bir adım olduğunu belirtti ve BRICS ülkelerinin daha adil, demokratik ve sürdürülebilir bir uluslararası düzen inşa etme çabalarına katkı sağlayacağını ifade etti.

BRICS Nedir?

BRICS, başlangıçta Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in büyüme potansiyelini 2001 yılında vurgulamak için İngiliz ekonomist Jim O'Neill tarafından ortaya atılmış bir kırılmaydı. 2009 yılında resmi bir platform haline gelen bu grup, 2010'da Güney Afrika'nın sunumuyla birlikte adını aldı.

BRICS, ABD ve Batılı ülkelerin ekonomik ve siyasi hakimiyetine alternatif bir platform oluşturma hedefiyle dikkat çekiyor. 2024 yılında Mısır, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de katılımıyla üye sayısı 9'a çıkan birlik, 2025 yılında daha da genişleyerek Belarus, Bolivya, Küba, Endonezya, Kazakistan, Malezya, Tayland, Uganda ve Özbekistan'ı ortak devlette bünyesine katacak.

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Küba'nın BRICS'e sunulması, 2023 yılında Kazan'da saklanması BRICS Zirvesi'nde alınan kararların bir sonucu olarak şekillendi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ortak devletlerin uygulamalarıyla ilgili anlaşmaların ayrıntılarını paylaşarak, dört ülkede daha aynı statüde davet edildiğini belirtti.

BRICS, Küba'nın ekonomik ve güncelleştirilmesi arayışında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Başkan Diaz-Canel'in açıklamaları, Küba'nın uluslararası arenada daha etkin bir rol oynama hedefinin bir parçası olduğunu ortaya koyuyor.