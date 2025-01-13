Küba, resmi olarak Güney Afrika'nın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına katıldığını duyurdu.

Güney Afrika’nın İsrail'e karşı ‘soykırım’ suçlamasıyla açtığı dava Lahey’de başladı.

Hollanda’nın Lahey kentindeki Barış Sarayı’nda (Vredespaleis) başlayan duruşmada, Güney Afrika, "soykırım" suçlamasına ilişkin savları sözlü olarak dile getirdi.

Güney Afrika Adalet Bakanı Ronald Lamola ve Lahey Büyükelçisi Vusimuzi Madonsela’nın da katıldığı duruşmada İsrail’i eski Yüksek Mahkeme Başkanı Aharon Barak temsil ediyor.

Güney Afrika heyetine de Yargıç Dikgang Ernest Moseneke başkanlık yapıyor.

Güney Afrika, öncelikli olarak, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarının derhal askıya alınması için, ihtiyati tedbir kararı verilmesi talebinde bulundu.

Güney Afrikalı avukat Adila Hassim, İsrail'in Gazze Şeridi'nde sistematik bir model sergilediğini ve bunun sonucu soykırımın gerçekleştiğini söyledi.

İsrail’in Birleşmiş Milletler (BM) Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini öne süren Hassim, bu acının ancak Uluslararası Adalet Divanı’nın vereceği kararla sona ereceğini belirterek, "Filistinliler karadan silahlarla, havadan bombalarla, denizden toplarla öldürülüyor. Filistinlilerin yerlerinin tahrip edilmesi sonucunda da kıtlık ve hastalık tehlikesi var. Ayrıca İsrail çok az yardıma izin veriyor ve sürekli bombalama nedeniyle yardım sağlanması da mümkün değil. Bu da yaşamı imkânsız hâle getiriyor" dedi.

Güney Afrika’yı temsil eden avukatlar, 84 sayfalık iddianameyi, mahkeme salonuna yansıtılan görüntülerle de destekleyerek, İsrail’e yönelik "soykırım" suçlamasında bulundu.