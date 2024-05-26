HAVANA (AA) - Küba'da, Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen "3. Türk Mutfağı Haftası" etkinliğinde Ege mutfağından lezzetler tanıtıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Türk mutfağının tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası kapsamında, başkent Havana'da Türkiye'nin Havana Büyükelçiliğince etkinlik organize etti. Büyükelçiliğin rezidansındaki etkinlikte Ege lezzetlerinin tanıtımı yapıldı.



Etkinliğe diplomatik misyon temsilcileri, Küba televizyonu yapımı "Dünyadan Lezzetler" isimli haftalık programın sunucuları Adis Pereira Diez ve Lorena Faccio Pereira, Prensa Latina haber ajansı Baş Editörü Maylin Vidal ve Asyalı Hanımlar Derneği (ALA) üyeleri katıldı.

Küba Prensa Latina Haber Ajansına konuşan Türkiye'nin Havana Büyükelçisi Vehbi Esgel Etensel, Kübalıların Ege mutfağının lezzetlerini takdir edeceğine inandığını belirtti.

Etensel, Türk yemeklerinin ulusal karakterin bir yansıması olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "sıfır atık", "yiyecekleri israf etmeme", "israf etmeden paylaşma" ilkesiyle hareket ettiğini söyledi.

- "Türkiye'nin her bölgesinin kendine özgü çeşitliliği var"

Bu yıl Türkiye'nin 7 bölgesinden biri olan Ege'ye odaklandıklarını dile getiren Etensel, "Ege, geniş ürün çeşitliliği, gastronomisi ve sıcak iklimiyle dikkati çekiyor. Bu güzel bölgenin başkenti ise İzmir'dir. Buğday nohutlu soğuk yoğurt çorbası (ayran aşı), fava, zeytinyağlı yaprak dolma, İzmir usulü köfte ve kayısı tatlısı, bu lezzetlerden sadece birkaçıdır. Türkiye'nin her bölgesinin kendine özgü çeşitliliği var." dedi.

