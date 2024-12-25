Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan’ın, Cumhuriyet devrimlerine karşı isyan hareketinde yer alarak Mustafa Fehmi Kubilay’ı şehit eden Nakşibendi tarikatı şeyhi Esad Erbili’nin türbesini ziyaret etmesi, büyük tepki topladı.

Pehlivan’ın türbe ziyaretine ilişkin paylaştığı fotoğraf ve kullandığı “Ya Allah Bismillah” ifadesi, kamuoyunda sert eleştiriler aldı. Tepkilerin artmasının ardından Pehlivan, Kubilay’ın mezarını ziyaret ederek çiçek bıraktı ancak bu hamle, eleştirileri dindirmeye yetmedi.

CHP’den sert tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşananlara tepki göstererek “Menemen’e CHP’li bir başkan seçtiremediğimiz için bu ayıp bize yeter” dedi. Ancak bu açıklama, eski CHP’li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un partisi tarafından kumpasa uğradığı iddialarıyla gündeme gelince tartışma daha da derinleşti.

Aksoy’un cezaevine girmesinin ardından AKP’li Aydın Pehlivan’ın belediye başkanı olarak atanması, CHP’nin iç hesaplaşmasını da gündeme taşıdı.

Kim yaptı bu türbeyi?

Türbenin geçmişine ilişkin detaylar da dikkat çekti. Esad Erbili’nin mezarının 1950’lerde cezaevi arazisine inşa edilen bir cami içine alındığı, 2017 yılında ise türbe haline getirildiği belirtildi. Türbenin yapım sürecinde CHP’li Tahir Şahin’in belediye başkanlığı döneminde bu değişime izin verildiği iddiaları da tartışmayı büyüttü.

Devlet yetkilileri de ziyaret etmiş

Söz konusu türbeye sadece Pehlivan’ın değil, devletin üst düzey yetkililerinin de ziyarette bulunduğu iddiaları gündeme geldi. Vali, kaymakam ve emniyet müdürlerinin fotoğraflarının olduğu ancak bu görsellerin imha edildiği iddiası, tartışmaları daha da alevlendirdi.

Kubilay’a sessizlik şaşırttı

Her yıl anma mesajları yayımlayan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma Bakanlığı’nın bu yıl Kubilay’ı anmamış olması, tepkilerin odak noktalarından biri oldu.