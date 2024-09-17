Kübital Tünel Sendromu Dirsekte Sinir Sıkışmasına Dikkat!

Karpal tünel sendromu, medyan sinirin el bileğindeki bant tarafından sıkışması sonucu ortaya çıkar. Bu rahatsızlık, özellikle ellerini aşırı kullanan meslek gruplarında yaygındır. Piyanistler, kuaförler, bilgisayar operatörleri gibi sürekli el ve bilek hareketi yapan kişilerde sıklıkla görülür. Kadınlar, özellikle 40-60 yaş aralığındakiler, karpal tünel sendromu açısından daha yüksek risk altındadır.

Nedenleri ve belirtileri

El bileğindeki medyan sinir üzerine tekrarlayan hareketler ve baskı, sinirin iltihaplanmasına ve sıkışmasına yol açar. Bu durum, el ve bilekte uyuşukluk, karıncalanma ve ağrı gibi belirtilerle kendini gösterir. Geceleri daha da şiddetlenen bu ağrı, bazen uykusuzluğa yol açabilir.

Karpal tünel sendromunun belirtileri şunlardır:

Ellerde ve bileklerde uyuşukluk

Yanıcı bir ağrı ve karıncalanma hissi

Nesneleri tutmada zorlanma

Bilgisayar kullanımı gibi tekrarlayan el hareketlerinde ağrı artışı

Kimler risk altında?

Bu sendrom, ellerini aşırı kullanan meslek gruplarında sıkça görülür:

Piyanistler

Kuaförler

Bilgisayar operatörleri

Bankacılar

Diş hekimleri

Heykeltıraşlar

Ev hanımları

Hamilelik, diyabet, tiroid hastalıkları, menopoz gibi faktörler de karpal tünel sendromu riskini artıran durumlardır.

Tedavi ve önlem yolları

Karpal tünel sendromunun tedavisinde cerrahi dışı yöntemler genellikle ilk tercih edilen yaklaşımdır. El bileği üzerine binen baskıyı azaltmak için bileklik kullanımı önerilir. Medikal tedavi olarak, iltihap giderici ilaçlar veya kortizon enjeksiyonları uygulanabilir. Ayrıca, el ve bilek ağrılarını hafifletmek için özel egzersiz programları da önerilmektedir.