Afyonkarahisarlı milli sporcu Kübra Kocakuş, Yunanistan'ın Patras şehrinde düzenlenen Muaythai Dünya Şampiyonası'nda 60 kilogram elite klassta muhteşem bir performans sergileyerek dünya şampiyonu oldu. Her maçta üstün bir performans ve azimle mücadele eden Kocakuş, Çinli, Avusturyalı, Polonyalı ve Avustralyalı rakiplerini yenerek altın madalyayı boynuna takmayı başardı.

Bu önemli başarıyla Kübra Kocakuş, Türkiye'ye Muaythai alanında büyük bir gurur yaşattı ve adını bir kez daha dünya spor tarihine yazdırdı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, genç sporcu ve antrenörü Berkan Öner'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.