Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi’nde meydana gelen hırsızlık olayında, yarı açık bırakılan camlardan minibüse giren ve 8 bin lira çalan şüpheli Hasan G., güvenlik kameralarına yakalandı. Şoförün namaz kılmak için camiye gitmesini fırsat bilen şüpheli, araçtan aldığı paralarla birlikte saklandığı inşaata yakalandı.

Olay, geçen Pazartesi günü öğle saatlerinde gerçekleşti. Ulus hattında yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförü A.Ş., seferini tamamladıktan sonra aracını Yunus Emre Caddesi’ndeki bekleme noktasına park etti. Şoförün namaz kılmak için camiye gitmesini fırsat bilen şüpheli, minibüsün yarı açık bırakılan arka camından içeri girdi.

Şüpheli, minibüsün göğüslüğündeki paraları alıp cebine koyduktan sonra, orta konsolu karıştırarak şoförün el çantasındaki ve para kutusundaki paraları da çaldı. Hırsızlık olayının ardından hızlıca bölgeden uzaklaşan şüpheli, araç sahibinin soyulduğunu fark etmesi üzerine ihbarı sonrası, polis ekipleri harekete geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından araç kamerası kayıtlarını inceledi ve şüpheli olarak 49 yaşındaki Hasan G.’nin kimliğine ulaştı. Yapılan detaylı takip sonucu Hasan G., saklandığı inşaata yakalandı.

Hasan G.’nin yapılan GBT sorgusunda, 4 ayrı dosyadan kesinleşmiş 18 yıl hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Ayrıca, Denizli’de son 1 ay içinde gerçekleşen 5 ayrı minibüs hırsızlığı olayının faali olduğu tespit edildi. Şüpheli, minibüslerin camlarını zorlayarak ya da kırarak içeri girdiği ve hırsızlık yaptığı belirlendi.

Şüphelinin minibüse girme anları, aracın içini karıştırıp para aradığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Bu görüntüler, Hasan G.’nin yakalanmasını sağlayan önemli bir delil oldu.

İfadesinin ardından adli makamlara sevk edilen Hasan G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin yakalanması, şoför esnafının ekmek parasına göz diken hırsızların adalet önüne çıkarılmasına önemli bir katkı sağladı.