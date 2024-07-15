"Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde küçük Osman rolüyle hafızalara kazınan Emir Berke Zincidi, yıllar içindeki değişimiyle hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. 2010-2013 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan ve büyük beğeni toplayan dizideki performansıyla dikkat çeken Zincidi, büyüdü ve kendini spora verdi.

Düzenli spor yapıyor

18 yaşına giren Emir Berke Zincidi, bir süredir projelerde yer almıyor ve bu dönemi spor yaparak değerlendiriyor. Aktif olarak spor salonunda çalışan genç oyuncu, kaslı vücuduyla dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabından spor salonundan yaptığı paylaşımlar da takipçileri tarafından büyük ilgi görüyor. Zincidi'nin son halini görenler, "Sana ne olmuş böyle, tanıyamadım" ve "Ne oldu sana böyle" gibi yorumlar yaparak şaşkınlıklarını dile getirdi.

2005 yılında dünyaya gelen Emir Berke Zincidi, "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinin ardından "İkizler Memo Can", "Bir Deniz Hikayesi" ve "Küçük Ağa" gibi projelerde de rol aldı. Çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyerine kısa bir ara veren Zincidi, sporla geçirdiği bu dönemde fiziksel olarak büyük bir değişim yaşadı.

İşte yıllar içindeki değişimi...