Muğla'nın Bodrum ilçesinde, trafik polisi ile küçük bir çocuğun arasında geçen sevimli diyalog, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik polisi Gökhan Genç'in, kaldırımda bisiklet süren çocuğa verdiği eğlenceli 'ceza' izleyenleri güldürdü.

Cevat Şakir Caddesi'nde meydana gelen olayda, polis memuru Gökhan Genç, kask takmayan ve kaldırımda bisiklet süren Aslan isimli çocuğa 'ceza' verdi. Genç polis, "Burası yayalar için sen şimdi burada motor sürüyorsun. Kaskın nerede senin? O zaman sana ceza yazacağım, gel bakalım buraya" diyerek çocuğu yanına çağırdı. Mahcup bir şekilde polisin yanına gelen küçük Aslan, kaskının olmadığını itiraf etti.

Minik, ceza kağıdını imzaladı

Trafik polisi, çocuğa kask takmadığı ve kaldırımda bisiklet sürdüğü için verdiği 'ceza'larla dikkat çekti: "Kaldırımda bisiklet sürdüğün için bir hafta çizgi film yok. Kaskı takmadığın için de bir hafta yatağını toplayacaksın. Bir hafta boyunca kontrol edeceğim. Bunları yapmazsan motorunu bağlarım." Çocuk, polisin yazdığı 'ceza' kağıdını imzalayarak aldı.