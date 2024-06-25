2023 yılında yapılan seçmelerde Türkiye ikincisi olan Emrah Şenay büyük bir başarıya imza atarak 2024 yılı elemelerinde Türkiye birincisi olarak milli takıma seçilmişti.



2023 dünya şampiyonasında dünya yedincisi olan sporcumuz bu yıl 14-17 Haziran tarihlerinde Sırbistan’da yapılan Dünya Şampiyonasında büyük bir başarı elde ederek dünya ikinci oldu. Dünya birincisi ev sahibi ülkeden Sırbistanlı sporcu oldu.



Balıkesir’de ilkokul ikinci sınıf öğrencisi olan minik şampiyon Emrah Şenay’ın gelecek yıl dünya şampiyonasında birinci olacağı tahminler arasında yer alıyor. Henüz 8 yaşında olan başarılı sporcumuz geçen yıl gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmişti. Dünya Jimnastik sporunda Emrah Şenay gelecek vaad eden sporcular arasında gösteriliyor.

Dünya ikinciliği madalyası ve kupasıyla Türkiye’ye dönen minik sporcu Emrah Şenay’ı havaalanında spor okulu hocaları ve ailesi sevinçle karşıladı.