Erzurum'da 8 yaşındaki Muhammet Ünlü, balık tutmak için gittiği Aras Nehri'nde girdaba kapılarak hayatını kaybetti.

Olayın detayları

Erzurum'un Köprüköy ilçesine bağlı Yılanlı Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Muhammet Ünlü, balık tutma hevesiyle Aras Nehri'ne gitti. Ailesinin yakınlarında bulunan nehre giren küçük Muhammet, bir anda suyun içinde oluşan güçlü girdaba kapılarak gözden kayboldu. Olayın ardından, Muhammet'i bulamayan ailesi büyük bir panik içinde jandarma ekiplerine haber verdi.

Soruşturma başlatıldı

Hızla olay yerine gelen Erzurum İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'ne bağlı kurbağa adamlar, Aras Nehri’nde yaptıkları dalışta talihsiz çocuğun cansız bedenine ulaştı. Küçük Muhammet’in cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.