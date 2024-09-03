Ordu’nun Altınordu ilçesinde, okul bahçesinde birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan’a çarparak ölümüne neden olan beden eğitimi öğretmeni, adliyeye sevk edildi.

Korkunç kazanın detayları

Olay, dün sabah saatlerinde Altınordu ilçesi Saray Mahallesi’ndeki Gazi İlk ve Ortaokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uyum haftası kapsamında ilk kez okula gelen 7 yaşındaki birinci sınıf öğrencisi Miray Arslan, okul bahçesinde demir kapının önünde bulunduğu sırada okulun Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni B.K., 52 BK 790 plakalı Mercedes GLB 200 marka cipiyle çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle cipin altında kalan ve ağır yaralanan Miray Arslan, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Öğretmen gözaltına alındı, adliyeye sevk edildi

Olayın ardından öğretmen B.K., emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından B.K., bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şu anda adliyedeki işlemleri devam eden B.K.’nın, kazayla ilgili suçlamalar ve olaya ilişkin detaylı bir soruşturma yürütülüyor.

Miray’ın cenazesi toprağa verilecek

Miray Arslan, Yakup ve Eda çiftinin 2 çocuğundan biri olup, ilk kez okula başladığı öğrenildi. Küçük Miray’ın cenazesi, Giresun’un Piraziz ilçesinde toprağa verilecek.