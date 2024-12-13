Küçükçekmece D-100 kara yolu Sefaköy mevkiinde seyir halindeyken motor kısmı tutuşan bir otomobil alevlere teslim oldu. Yangın nedeniyle trafik dururken, çevredeki vatandaşların panik anları ve müdahale çabaları kameralara yansıdı.

Otomobil alevlere teslim oldu

D-100 kara yolu Sefaköy mevkiinde saat 13.00 sıralarında Vahit Koçar yönetimindeki 34 FCC 598 plakalı otomobilin motor kısmından çıkan dumanlar hızla alevlere dönüştü. Sürücü, aracını durdurarak uzaklaştı, ancak yangın kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Küçük çaplı patlamalarla birlikte araç tamamen alev aldı.

Çevredekiler müdahale etmeye çalıştı

Yangını gören çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalışsa da alevleri kontrol altına alamadı. O anlar çevredeki kameralarca kaydedildi. Yangına müdahale eden Kani Baş, "Yangın tüpleriyle söndürmeye çalıştık ama başarılı olamadık. İtfaiye gelip yangını söndürdü" dedi.

Trafik saatlerce aksadı

Yangın nedeniyle D-100 kara yolunun Avcılar istikameti yaklaşık bir saat trafiğe kapatıldı. Kullanılamaz hale gelen araç, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü ve çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri, kara yolunda kontrollü şekilde trafiği yeniden açtı.