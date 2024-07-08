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İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bu sırada arkadan gelen su tankeri ile bir servis minibüsünün de araçlara çarpması sonucu 13 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Küçükçekmece mevkisi Avcılar istikametinde seyreden 34 LUN 036 plakalı servis minibüsü ile aynı yönde giden başka bir servis minibüsü çarpıştı.

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece 'de, 3 servis aracı ile su tankerinin karıştığı zincirleme trafik kazası nda yaralanan 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

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