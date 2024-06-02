İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen bina çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı. İstanbul Valiliği ve AFAD'ın yaptığı açıklamalara göre, kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.

Valilikten İlk Açıklama

İstanbul Valiliği, olayın Kartepe Mahallesi'nde bulunan üç katlı bir binada sabah saat 08:41'de meydana geldiğini bildirdi. Valilik açıklamasında, "Çöken binada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştır. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılmış olup, enkazda kalan son kişiyi de kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

AFAD ve Kurtarma Ekipleri Seferber Oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), olay yerine hızla müdahale ederek kapsamlı bir kurtarma operasyonu başlattı. AFAD'ın açıklamasına göre, enkaz bölgesine AFAD, itfaiye, 112 Acil, UMKE ve emniyet ekiplerinden oluşan 68 personel ve 9 araç sevk edildi. Ayrıca, 12 ambulans hazır bulundurularak yaralıların hızlı bir şekilde hastanelere ulaştırılması sağlandı.

AFAD'ın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Bugün saat 08:41'de Küçükçekmece ilçesi Kartepe Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın yıkıldığı bilgisi alınmıştır. Olay yerine AFAD, itfaiye, 112 Acil, UMKE ve emniyet ekiplerinden; 68 personel, 9 araç ve 12 ambulans hızla sevk edilmiştir. 7 vatandaşımız enkaz altından çıkarılmış; ilk tedavilerinin ardından hastaneye sevk edilmiştir. Enkaz altında kalan 2 vatandaşımızı arama kurtarma çalışmaları profesyonel ekiplerimiz tarafından aralıksız devam etmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza Allah'tan acil şifalar dileriz. Gelişmeleri takip ediyoruz."