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Kontrollü şekilde yıkılan bina ile çöken apartmanın enkazının kaldırılmasının ardından Belediye Caddesi ve Geçit Sokak trafiğe açıldı.

Kartaltepe Mahallesi'nde çöken 3 katlı apartmanın bitişiğinde riskli olduğu tespit edilen 4 katlı binanın yıkımı tamamlandı.

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece 'de çöken apartman ile yıkım ı yapılan yanındaki binanın enkaz ı kaldırıldı.

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