Küçükçekmece'de saat 08.40 sularında gerçekleşen olayın ardından, çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çökme sonucu enkaz altında kalan 8 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 1 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, çöken binada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

"Kentsel dönüşüm istemedi"

Olay yerine gelen ve çöken binanın bitişiğinde bulunan apartmanın sahibi olduğunu belirten bir kişi, kendi binasının kentsel dönüşüm sürecinde olduğunu ve çöken binanın sahibiyle iletişime geçtiklerini söyledi. Ancak, çöken binanın sahibinin kentsel dönüşüme sıcak bakmadığını belirterek, binayı yıkmak istemediğini ifade etti.

Binanın sahibiyle yapılan görüşmeye değinen kişi, "Murat Bey kendisi, binayı kendi özel sebeplerinden dolayı yıktırmak istememişti. Kentsel dönüşüme sokmak istemedi. Ondan dolayı tabi bizler de müdahale edemedik bina sahibi olması münasebetiyle. Ama, bugün böyle talihsiz bir olay yaşandı. Geçmiş olsun diliyorum" dedi.