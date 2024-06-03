1988 yılında inşa edilen 4 katlı binanın sabah saatlerinde meydana gelen çökmesi sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, binanın sahibi Hacı Murat Gençtürk ve binanın girişinde bulunan restoran sahibi Özge Aktürk Dinçer gözaltına alındı.

Soruşturmanın devamında, gözaltına alınan Dinçer'in eşi İbrahim Dinçer ile restoranın eski sahibi Özcan Karar da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi adliyeye sevk edildi.