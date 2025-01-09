Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi, motosikletli bir gencin uzun namlulu silahlarla hedef alındığı saldırıyla sarsıldı. Ağır yaralanan genç ameliyata alınırken, polis saldırganları arıyor.

Gece yarısı kanlı pusu

Olay, 9 Ocak Perşembe günü gece saat 00.00 sıralarında Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle evine dönen Ozan G., kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uzun namlulu silahla kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırı sırasında 8 el ateş edildiği öğrenilirken, seken kurşunlar park halindeki 3 araç ve bir eve isabet etti. Kurşunların sırtına isabet ettiği Ozan G., ağır yaralı halde motosikletiyle evine ulaşmayı başardı.

Mahallede panik ve kaos

Saldırganlar olay yerinden hızla kaçarken, silah sesleri mahallede panik yarattı. Olayı duyan mahalle sakinlerinden Adem Tarım, "Biz sesleri duyduk ve uyandık. Araçlara kurşun isabet etmiş, bir yaralanma olduğunu öğrendik. Saldırganlar motorla gelmişler" dedi.

Polis ekiplerinden geniş çaplı araştırma

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hem kurşunların isabet ettiği araç ve evde hem de çevrede detaylı inceleme yaptı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırganların kimliğini tespit etmek ve yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Ağır yaralanan Ozan G., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.