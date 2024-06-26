İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımda yoğunluğa neden oldu.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Küçükçekmece mevkisinde Beylikdüzü istikametinde seyreden 1 panelvan, 1 hafif ticari araç ile 2 otomobilin çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, yolda araç yoğunluğu oluştu.

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Polis ekipleri, güvenlik amacıyla kara yolundaki 3 şeridi trafiğe kapattı.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: aa