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Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Küçükçekmece mevkisinde Beylikdüzü istikametinde seyreden 1 panelvan, 1 hafif ticari araç ile 2 otomobilin çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece 'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası ulaşımda yoğunluğa neden oldu.

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