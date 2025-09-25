Karşıyaka Belediyesi’nin çocuklara yeniden kullanım kültürü kazandırmak ve dayanışma bilincini geliştirmek amacıyla düzenlediği “Çocuklar için 2. El Pazarı”, Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı’nda büyük ilgi gördü. 6-14 yaş arası 110 çocuk tezgâh açarak oyuncak, giysi, kitap ve okul malzemelerini paylaştı.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü organizasyonuyla gerçekleşen etkinlikte çocuklar hem aile bütçelerine katkı sağladı hem de paylaşmanın önemini deneyimledi. Başkan Yıldız Ünsal, “Hem ihtiyaç fazlası eşyalarını akranlarıyla paylaşan hem de israfa karşı farkındalık yaratan çocuklarımızı kutluyorum” dedi.

Karşıyaka Belediyesi, 27 Eylül Cumartesi günü 13.00–17.00 saatleri arasında yine Zühtü Işıl Meydanı’nda 0–6 yaş grubu için “Çocuk Eşyaları Takas Şenliği” düzenleyecek. 40 standın yer alacağı şenlikte aileler çocuklarının ihtiyacı olan eşyaları takas yoluyla temin edebilecek.

Başkan Ünsal, “Çocuklarımızın dayanışma kültürüne ve tüketim bilincine sahip bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak adına bu tür nitelikli etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Çocuk Eşyaları Takas Şenliği’ne tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.