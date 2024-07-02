Kula ilçesine bağlı Battalmustafa Mahallesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ iş birliğiyle yapılan yeni bir sondaj kuyusu ile içme suyu sorununu çözmüş durumda. Mahalle sakinleri, uzun süredir yaşadıkları su sıkıntısının sonunda rahat bir nefes aldıklarını ifade ediyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Battalmustafa Mahallesi'nde yaşanan içme suyu sıkıntısını gidermek için harekete geçti. Küresel iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle mevcut sondaj kuyularının verim düşüklüğüne bağlı olarak mahallede su sorunu yaşanıyordu. Mahalle sakinleri uzun süredir su taşıma tankerleriyle ihtiyaçlarını karşılarken, yeni bir su kaynağına ihtiyaç duyulduğu belirtiliyordu.

İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan yer tespit çalışmalarının ardından hızlı bir şekilde başlatılan sondaj çalışmaları sonucunda yeni bir su kaynağı bulundu. Delgi işlemleri tamamlandıktan sonra deneme pompası atıldı ve kuyudan yeterli suya ulaşıldı. Alınan su numunelerinin olumlu sonuçlanması durumunda, hat bağlantı çalışmalarına başlanacak.

Mahalle Muhtarı Ali Koçak, yapılan son sondaj çalışması sonucunda mahallenin uzun süredir beklediği suya kavuştuklarını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ve MASKİ Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti. Koçak, mahallelerinin artık su sıkıntısının sona erdiğini ve bu durumdan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

Mahalle sakinlerinden Abdullah Yıldırım ise, tankerlerle su taşıdıkları dönemi geride bıraktıklarını ve yeni sondaj kuyusu sayesinde su ihtiyaçlarının büyük ölçüde karşılandığını belirtti. Yıldırım, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e teşekkür ederek, mahallelerine yapılan hizmetten dolayı memnuniyetini dile getirdi.